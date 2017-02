Moto roubada é recuperada no Bairro União

Na noite desta quarta-feira, 15, uma motocicleta com registro de roubo foi localizada em uma residência na Avenida 116-07, Bairro União, em Vilhena. Além da moto que já havia tido suas características originais adulteradas, também foram encontradas peças e uma placa de outro veículo.

Segundo consta no boletim de ocorrências, um grupo de pessoas estava na frente da casa, ouvido som com volume alto. Quando avistaram a viatura da Força Tática, um deles adentrou correndo ao imóvel, o que levantou suspeitas. O rapaz que tentou se esconder foi localizado e identificado pelas iniciais T H J, de 17 anos.

Uma mulher identificada como Daiane Cardoso, de 26 anos, chegou na residência no momento da abordagem e se apresentou como proprietária da casa. Ao ser indagada sobre a procedência da motocicleta encontrada em sua garagem, a moça tentou negar a existência do veículo. Ao ser informada de que os policiais já sabiam do objeto, a mulher confessou que havia escondido a moto para o seu primo T H J, menor de idade.

O menor alegou ter comprado a motocicleta de um rapaz identificado como Caio Gomes, através da internet, em um grupo de vendas no facebook. Quanto à placa NJK-4059 de Comodoro, MT, encontrada no local, ela pertencia a uma motocicleta modelo Suzuki Intruder. A placa original do veículo localizado na casa dos suspeitos seria NBK-8181, Vilhena, RO e consta no sistema do SINESP como veículo roubado.

Os suspeitos receberam voz de prisão pelo crime de receptação e foram apresentados na delegacia de Polícia Civil de Vilhena, juntamente com os objetos recuperados.

Fonte: Extra de Rondônia