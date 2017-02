Pedido de Adilson de Oliveira a senador aponta dissonância com demandas da comunidade

O presidente da Câmara de Vereadores de Vilhena esteve no final de semana com o senador Valdir Raupp, encontro que aconteceu na cidade de Pimenta Bueno.

Na ocasião, de acordo com release divulgado pelo seu setor de Comunicação, Adilson de Oliveira encaminhou pedido ao parlamentar federal no sentido de conseguir apoio financeiro para construção de um novo prédio para o Poder Legislativo local.

A solicitação é pertinente, posto que a sede do Parlamento vilhenense é antiga e apresenta problemas. Porém, a população vilhenense não teria neste momento necessidades mais urgentes do que a que foi apresentada a Raupp? Esta questão é que precisa ser respondida.

Já que o vereador demonstrou ter influência junto ao poderoso Valdir Raupp, além da disposição de sair de Vilhena no final de semana para apresentar-lhe um pedido, poderia talvez ter comentado com o senador a triste situação das crianças do Residencial União, que para ter acesso a creche ou escola pública mais próxima precisa deslocar-se mais de três quilômetros. Ou então, o sofrimento de quem reside no Setor Embratel, que também precisa percorrer distância semelhante para chegar ao Posto de Saúde “mais perto” de sua casa.

Ou, quem sabe, Adilson poderia pedir ao senador apoio para recuperar o sistema de iluminação pública da nossa cidade, recursos para resolver o complicado nó do sistema de trânsito vilhenense, ou tantas outras coisas. Não que tivesse que deixar de lado sua demanda específica.

Mas, poderia incluir nos pedidos algo que não fosse restrito a proporcionar melhores condições de trabalho a apenas treze vilhenenses e um punhado de servidores, e sim atendesse a uma parcela mais expressiva da população.

Hoje, muito mais que um novo palácio para realização de três reuniões mensais, o vilhenense carece de investimentos nos setores fundamentais de atendimento a comunidade, e em momento de crise como a que o Brasil atravessa o que se espera dos representantes públicos é coerência e definição mais precisa das prioridades com relação ao gasto de dinheiro arrecadado do contribuinte.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Assessoria