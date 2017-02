Prefeitura inicia limpeza e poda de árvores às margens da BR-174

A prefeitura de Vilhena, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), iniciou na tarde desta terça-feira, 14, a limpeza das margens da BR-171.

Também está na programação a poda das árvores que estão em toda a extensão do canteiro.

“Na medida do possível, vamos nos organizar para limpar às margens da rodovia no restante da área urbana. Iniciamos o ano realizando diversos serviços em nosso município. A equipe está trabalhando no recolhimento de galhos, entulhos e limpeza das vias”, explicou Josué Donadon, secretário municipal de Obras.

O titular da Semosp informou que o serviço executado em vários bairros da cidade conta com uma equipe de recolhimento, caminhão e maquinário. Para ele, a participação da população, atuando como um segundo agente fiscal, é de suma importância.

“Ação da população é essencial para manter limpos os bairros, ruas e margens. Isto vai permitir e garantir mais qualidade de vida. Por isso conto com ajuda da população para nos ajudar a deixar a cidade limpa e bonita”, salientou o secretário.

O titular da pasta comentou que durante esta semana as equipes continuarão trabalhando para resolver problemas do município e que, aos poucos, as solicitações serão todas atendidas.

“O trabalho faz parte do cronograma de ações da Semosp. A prefeita Rosani Donadon acompanha de perto as atividades. Queremos sempre manter a cidade sempre limpa e cuidada”, finalizou Josué.

Texto e fotos: Assessoria