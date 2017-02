Presidente da FHEMERON visita Vilhena e fala sobre fornecimento a hospitais privados

Desde junho de 2016 instituições privadas e Governo Estado de Rondônia tem um acordo firmado quando ao ressarcimento em dinheiro de bolsas de sangue, plaquetas e demais materiais disponibilizados a hospitais, porém o assunto tem dado o que falar em Vilhena.

E para esclarecer dúvidas o presidente da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado (FHEMERON), Orlando José de Souza Ramires, visitou o Hemocentro na manhã desta quarta-feira, 15.

Em coletiva a imprensa o presidente explicou que o ressarcimento das bolsas fornecidas a hospitais particulares é previsto em lei federal, e que a FHEMERON não vende bolsas de sangue.

“Os bancos públicos de saúde são feitos para atender o Sistema Único de Saúde (SUS), sendo que 5% do excedente podem ser passados à iniciativa privada através de ressarcimento, é o que diz a legislação”, afirmou.

Quanto a valores, Orlando, destacou que uma bolsa pode gerar um repasse de em media R$ 470,00, valor esse instituído judicialmente tendo como base a tabela Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM), que é utilizada pela Associação Médica Brasileira (AMB).

“Desde 2013 tem se conversando sobre o ressarcimento, pois a custos no processo para que o material esteja apto a ser usado pelo paciente é grande. O que temos feito para baratear é cortar gastos e economizar, todo esse trabalho tem rendido saldos positivos”, enfatizou.

Na busca por informação o cirurgião dentista/sócio administrador do Hospital Bom Jesus, Reinaldo Pio da Silva, participou da reunião. Ao Extra de Rondônia, Reinaldo, explicou que compreende a determinação, porém a necessidade de divulgação.

“Em media são 60 a 80 procedimentos cirúrgicos feitos pelo hospital, destes bem poucos acabam por necessitar de sangue. O que queremos é clareza e a lucides do assunto, campanhas que tragam mais informação ao paciente, pois estamos na linha de frente desta determinação e é para nós que eles fazem os questionamentos”, afirmou.

Em resposta ao questionamento do administrador do hospital vilhenense, o presidente da FHEMERON, afirmou estar visitando as regionais para prestar esclarecimentos. “Assembleias , audiências públicas e reuniões já foram feitas, tudo com o intuito de esclarecer tanto as instituições como ao público”, concluiu.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia