Rosângela Donadon é empossada 4ª secretária da Mesa Diretora

Na primeira sessão ordinária da Assembleia Legislativa de 2017, realizada nesta quarta-feira (15), o presidente Maurão de Carvalho (PMDB), empossou a deputada Rosângela Donadon (PMDB) como 4ª secretária da Mesa Diretora para o 2º biênio da 9ª legislatura da Casa de Leis.

A parlamentar foi eleita em sessão extraordinária no dia 30 de junho de 2015 e atuou no mesmo cargo de 4ª secretária durante o 1º biênio. Na posse para o 2º biênio, a deputada esteve ausente na sessão ordinária realizada no dia 1º de fevereiro de 2017, onde os demais membros da Mesa Diretora foram empossados.

A deputada permanecerá no mandato de 4ª secretária no período de 1º de fevereiro de 2017 a 31 de janeiro de 2019.

Após assinar o termo de posse, Rosângela Donadon cumprimentou a todos e disse ter grande satisfação em continuar compondo a Mesa Diretora. Ela parabenizou Maurão de Carvalho e disse que o presidente vem realizando um trabalho brilhante na condução do Poder Legislativo.

Ela ressaltou que costuma citar o consenso existente entre os deputados da atual legislatura e que isso tem contribuído com o trabalho em prol de Rondônia.

Rosângela lembrou que hoje é a única parlamentar mulher da Casa e disse que isso aumenta ainda mais seu comprometimento com o Cone Sul de Rondônia para trazer mais mulheres para a política.

“Agradeço e me comprometo em continuar trabalhando com muita dedicação e zelo na composição dessa estrutura administrativa. Para mim é uma honra fazer parte dessa legislatura”, declarou a deputada, que deu boas vindas aos deputados Geraldo da Rondônia (PHS) e Anderson do Singeperon (PV).

Autor e foto: Assessoria