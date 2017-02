Vereadores “turistas” terão que se esforçar para evitar problemas com Tribunal de Contas

Os deslocamentos constantes de vereadores no exercício do mandato, como aconteceu em várias cidades do Cone Sul esta semana, já ocasionaram processos no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e são tema de acompanhamento rigoroso por parte desta Corte.

Segundo postagem em áudio que circula em redes sociais no debate a respeito da viagem de 10 vereadores coloradenses a Porto Velho e Brasília, a situação pode causar problemas aos viajantes.

Segundo o auditor, que não permite a divulgação de seu nome, o Tribunal de Contas já detectou condutas impróprias com relação a estes deslocamentos, sendo que em ocasiões foi constatado que o objetivo real desta prática se resume a reforçar o salário de vereadores, através da concessão de diárias. Por isso, ele alega que a prestação de contas que obrigatoriamente deve ser apresentada ao TC é esmiuçada de forma incisiva.

De acordo com a explicação dele, os relatórios devem comprovar de forma muito clara vários itens. E a coisa já começa com o viajante tendo que provar que o assunto que o levou a promover ações fora de seu Município custeado por diárias são realmente da alçada da função que ocupa. “Não adianta colocar apenas audiência com o deputado fulano ou sicrano”, ressaltou. O interesse público para a viagem tem que estar bem estabelecido, assim como o retorno que a comunidade pode aferir da ação do político em seu destino.

Outra explicação exigida é o que motivou a necessidade de vários vereadores seguirem ao mesmo local na mesma ocasião. No caso dos vereadores coloradenses, que foram em sete para Brasília, a razão da viagem em bloco precisará estar bem embasada e comprovada.

O auditor fala também que, em caso de “trenzinhos da alegria”, o índice de irregularidades e despesas desnecessárias alcança a margem de 90% das situações investigadas.

No entanto, para que se haja uma investigação mais célere e urgente, é necessário que ocorra alguma denúncia ou pedido de apuração dos fatos. Se isso ocorrer e ficar comprovado que o procedimento foi incorreto, os envolvidos são obrigados a devolver o que receberam e ainda podem sofrer multas e sanções legais.

