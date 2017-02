Vereadores vilhenenses recebem diárias para viagem à capital, mas repercussão negativa cancela deslocamento em bloco

Na sexta-feira passada (10/02) o Extra de Rondônia acabou descobrindo meio por acaso que os vereadores de Vilhena haviam decidido viajar para a capital neste início de semana, com intuito de participar de evento realizado pela Assembleia Legislativa.

Para tanto eles receberiam três diárias cada um, e a sessão ordinária desta semana havia sido adiada para a quinta-feira 16. Só não embarcaria no “trenzinho da alegria” o vereador Rogério Golfetto, e nada havia sido comunicado a população.

Como não havia maneira de comprovar o fato naquele momento, o site resolveu segurar a matéria ao longo do final de semana aguardando a partida dos nove vereadores, o que sustentaria a reportagem. No entanto a notícia acabou vazando em redes sociais e a grande repercussão negativa fez com que houvesse mudança nos planos. Ao invés de nove vereadores, apenas três acabaram indo a capital.

Na segunda-feira, de forma extraoficial, a reportagem tomou conhecimento que pelo menos até parte do sábado, véspera da viagem, tudo estava acertado.

Inclusive havia sido feita a entrega dos cheques com os valores das diárias, além de liberada a verba para custeio de despesas com combustíveis a dois carros, sendo um da Câmara e outro de um dos integrantes do Parlamento. Mas, oficialmente nada era comentado, impedindo que o assunto acabasse vindo à tona.

No entanto, nesta tarde de quarta-feira não houve mais jeito do Poder Legislativo continuar tapando o Sol com peneira. O fato dos cheques terem sido emitidos criou a necessidade de se oficializar a saída do dinheiro e a devolução do dinheiro, e os dados estão lançados no Portal da Transparência da Câmara de Vereadores de Vilhena.

As informações contida na aba referente a concessão de diárias comprova que Vera da Farmácia, Leninha do Povo, Adilson de Oliveira, Rafael Maziero, Samir Ali e Carlos Suchi receberam verba de R$ 1.350,00, o que corresponde a três diárias (entre os dias 12 e 15), mas já promoveram a devolução.

Da mesma forma, Vera também efetuou a devolução de R$ 600,00 que haviam sido disponibilizados para custeio de combustível, pois usaria seu veículo particular e levaria colegas.

Viajaram apenas os vereadores Célio Batista, França Silva e Ronildo Macedo, gastando R$ 4.050,00 reais ao todo em diárias, além de R$ 600,00 em combustível para o veículo modelo Gol, pertencente ao Poder Legislativo vilhenense.

Veja o link do Portal

http://187.0.160.131:10080/portaltransparencia/

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Assessoria