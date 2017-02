AGORA SIM: Vereador detalha agenda de viagem e justifica ida a Brasília

Em contato com a reportagem do Extra de Rondônia nesta tarde de quarta-feira o vereador coloradense Gercino Garcia reconheceu que deveria ter informado antecipadamente o que motivou sua ida a capital federal, onde está desde segunda-feira e fica até a sexta.

Entretanto, nunca é tarde para se corrigir um equívoco, e o parlamentar foi prestativo e detalhado ao informar ao site toda a agenda que está sendo cumprida na capital.

Ele também concordou que é pleno direito do contribuinte de seu Município exigir prestação de contas de suas ações de forma direta ou através da imprensa.

O vereador disse que na verdade só retirou cinco diárias, e não sete como dá a entender o lançamento feito no Portal da Transparência da Câmara de Vereadores de Colorado, totalizando R$ 2.350,00 (R$ 470,00 cada uma).

Gercino disse que para evitar elevar despesas ao Legislativo, optou por viajar de ônibus, partindo de Rondônia no sábado. “A passagem custa apenas R$ 265,00, e ida e volta fica mais barato do que apenas um bilhete aéreo de Cuiabá a Brasília”, explicou.

Quanto a sua agenda na capital, a previsão era participar de audiência com o deputado federal Expedito Neto, a quem apresentou pedidos de aquisição de micro-ônibus para transporte de pacientes, compra de produtos médios, e verba para custeio de procedimentos de média e alta complexidade.

Com os senadores de Rondônia a demanda é a construção de uma cozinha na Creche Municipal Pingo de Gente, além de recursos para construção de piscina térmica nas dependências da APAE, reforma da Escola Municipal Gilberto Amado, e construção de uma Casa da Cultura. Ele ainda agendou participação de encontro na Interlegis para tratar de assunto referente a Escola do Legislativo.

Até o momento em que falou com a reportagem do Extra de Rondônia Gercino já tinha participado das reuniões com o deputado Expedito e com o senador Valdir Raupp, e tinha audiência marcada com Ivo Cassol para as 18 horas desta quarta-feira 15. Extra agenda prévia ele teve encontro com o deputado Lúcio Mosquini.

O vereador coloradense fez a gentileza de encaminhar fotos dos encontros com os parlamentares, assim como imagem do documento em que há todos os detalhes de sua agenda.

Com sua atitude Gercino dá aos eleitores e ao povo de Colorado uma demonstração de humildade e compromisso, que resgata sua imagem como representante da comunidade e atesta a seriedade com que exerce o mandato.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Arquivo Pessoal