Apos matéria do EXTRA, presidente da Câmara antecipa informações de viagem que fará a Porto Velho

Atento ao acompanhamento firme que a população está fazendo com relação a gastos públicos, o presidente da Câmara de Vereadores de Vilhena, Adilson de Oliveira, esteve com a reportagem do Extra de Rondônia para explicar o motivo de viagem que fará na semana que vem a Porto Velho.

Oliveira declarou que o deslocamento se justifica, posto ter sido convidado pelo governador Confúcio Moura para audiência onde serão tratados assuntos de interesse da comunidade vilhenense.

A pauta do encontro foi sugerida pelo próprio governador, e aborda diversos temas, entre eles ações do DER para resolver problemas graves, caso da erosão à margem da BR 364, na saída para Porto Velho.

Por sugestão do Extra de Rondônia o presidente do Poder Legislativo também vai cobrar do governador a entrega de obras como a UNISP do Centro Cívico e o Grupamento do Corpo de Bombeiros do Bela Vista.

A viagem acontece na quarta-feira que vem, e ele deve ficar até sexta na capital. Adilson declarou que a iniciativa de antecipar os detalhes de viagens será adotado de forma rotineira pela Câmara de Vereadores, para evitar polêmicas.

“Na verdade, trata-se de mera obrigação de quem exerce mandato, pois todas as despesas são custeadas por verbas públicas, portanto nada mais justo que a população ter pleno conhecimento da maneira que o dinheiro do contribuinte é utilizado. Quero agradecer e parabenizar a imprensa, através do Extra de Rondônia, por dar repercussão aos questionamentos da comunidade, pois tal cobrança é justa e pertinente. No que depender do Poder Legislativo de Vilhena a transparência total está garantida por mim e pelos demais vereadores”, destacou Oliveira.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia