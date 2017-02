Com participação de prefeita e vice, Centro do Idoso reinicia atividades com programação especial

As limitações da idade não foram empecilhos para que os idosos de Vilhena saíssem pela principal avenida da cidade para participar da caminhada realizada na manhã desta quinta-feira, 16, que deu início às atividades de 2017, no Centro de Atendimento ao Idoso (CAI) do município de Vilhena.

O ponto de concentração foi na Praça Padre Ângelo Spadari, onde foi servido um café da manhã para os presentes.

Suzana Martins, coordenadora do CAI, destacou a importância do trabalho desenvolvido. “É com muita alegria que fazemos essa atividade de retorno. Os nossos idosos têm muita disposição, adoram as atividades. E hoje, toda nossa equipe se preparou para dar o melhor para eles. Esse será o primeiro de muitos eventos programados”, avalia a coordenadora.

Cerca de 70 idosos participaram da programação, ao lado da prefeita Rosani Donadon (PMDB), do vice-prefeito Darci Cerutti (DEM), e da secretária da Assistência Social (SEMAS), Nair Cerutti, além de outros secretários, como Natal Jacob (Esporte), Dejavan dos Santos (Fundação Cultural), Esteban Vera (Comunicação), entre outros. O grupo percorreu a Major Amarante até a praça nossa Senhora Auxiliadora e, depois, foi até a sede do CAI.

A prefeita Rosani Donadon falou da importância de eventos e do carinho que sente pela terceira idade. “Estamos aqui para reconhecer toda a contribuição que esses homens e mulheres fizeram, e ainda fazem, pelo nosso município. Os idosos são de extrema importância para gente. Fico feliz em participar deste evento. Fiz questão de cancelar minha agenda para estar com todos vocês. Quero parabenizar toda a equipe do Centro do Idoso. Para trabalhar aqui tem que amar as pessoas”, salientou a chefe do executivo municipal vilhenenses, agradecendo a presença de todos.

Por sua vez, a titular da SEMAS, Nair Cerutti, emocionada, comentou da alegria de promover este evento. “Hoje damos à largada de atividades de retorno no Centro de Idoso e garantimos que este ano teremos vários eventos, não só aqui, mas sim em vários outros setores da assistência social”, anunciou.

A solenidade de reinício das atividades encerrou com uma missa com o padre Frei José, da paróquia Nossa Senhora das Graças, e um almoço aos presentes.

Texto e fotos: Assessoria