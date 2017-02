Mulher é alvo de disparo em tentativa de assalto

No final da manhã desta quinta-feira, 16, a Polícia Militar (PM), foi chamada para atender um caso de tentativa de assalto com disparo de arma de fogo.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou que transitava de bicicleta pela Rua Rosalina Marangoni, no bairro Jardim América, em Vilhena, quando dois homens se aproximaram e anunciaram o assalto.

Em dado momento, não se o sabe o motivo, mas um dos assaltantes disparou contra a vítima, em seguida fugiram. Apesar do susto, o tiro não acertou a mulher.

A PM fez diversas buscas, mas não localizou nenhum suspeito. O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia