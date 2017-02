Mulher pega cachorro abandonado para criar e é assassinada pelo dono

Noêmia Silva dos Santos Reis, de 32 anos, foi assassinada a tiros em frente à residência onde morava no bairro Mariana em Porto Velho. O crime aconteceu no final da noite de quarta-feira (15).

O suspeito do assassinato é um mototaxista conhecido apenas como Weliton, que está foragido.

Segundo informações de testemunhas, a vítima e o assassino tinham se desentendido há poucos dias por conta do cachorro do acusado, que estava abandonado na rua e a mulher com dó, pegou para criar.

Depois de longos dias com o animal adaptado a nova casa e com a dona, Weliton passou a fazer questão de pegar o cão de volta.

Na noite de ontem, a mulher estava em frente à sua casa conversando com amigos, quando Weliton chegou e ambos passaram a discutir.

Enfurecido, o mototaxista saiu e em poucos minutos retornou armado e executou a mulher, que ainda tentou correr. Após o crime o homem fugiu tomando rumo ignorado. Populares acionaram ajuda da PM que compareceu ao local e constatou o óbito.

Fonte: Rondoniaovivo