PC prende suspeito de homicídio e esposa por posse de drogas e munições

Na manhã desta quinta-feira, 16, Agentes da Polícia Civil de Vilhena, cumpriu mandado de prisão em desfavor de Weverson Sega, suspeito de matar Christofer Wilian Tibúrcio.

O crime ocorreu no dia 15 de setembro de 2016. Na ocasião, a vítima trafegava de bicicleta quando o suspeito aproximou e disparou, acertando-o na cabeça. A vítima ainda foi socorrida com vida ao hospital, mas não resistiu e morreu.

Contudo, nesta manhã, Weverson foi preso na casa dele no bairro Cristo Rei. Em revista no local para encontrar a arma do crime os investigadores viram quando a esposa de Weverson escondeu no bolso da bermuda, porções de drogas e munições de pistola 380 e 38.

Weverson foi levado à delegacia juntamente com a mulher que provavelmente irá responder por posse de entorpecente e munições.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia