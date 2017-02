Rosangela Donadon cumpre agenda extensa na capital e garante recursos para o Cone Sul

Dando início às atividades para o ano de 2017, a Deputada Estadual Rosangela Donadon (PMDB) que retornou essa semana do recesso parlamentar, já voltou mostrando que o ano será recheado de emendas e parcerias que melhorarão a vida dos rondonienses.

Ela que participou dia, (15) da 1ª Sessão Ordinária da Assembleia Legislativa do estado de Rondônia, onde tomou posse como 4ª secretária da Mesa Diretora para o 2º biênio da 9ª Legislatura daquela Casa de Leis, iniciou a manhã desta quinta-feira, 16, cheia de propósitos.

E desde a sua chegada à capital, já participou de diversas reuniões e continua com a agenda cheia de programações em busca de realizar um brilhante trabalho para o bem da população de Rondônia.

A deputada recebeu o secretário municipal de agricultura de Vilhena, Rogério Henrique, que foi até Porto Velho em busca de firmar laços e garantir equipamentos para a pasta de agricultura, além de apresentar novos projetos para serem executados no município, valorizando o produtor.

Em seguida, a deputada recebeu a vice-prefeita do município de Cabixi, Roseli de Fátima (PSDB) e mais quatro vereadores onde conversaram e a Deputada garantiu R$ 500 (quinhentos mil reais) de sua emenda que será destinada para a saúde do munícipio. Já na SEAGRI (Secretaria Estadual de Agricultura), com o intermédio da Deputada, os representantes de Cabixi conquistaram também um caminhão que dará apoio à agricultura familiar, além de uma garantir uma ambulância para o município, após reunião na SESAU (Secretaria Estadual de Saúde).

Em visita a SUDER (Superintendência de desenvolvimento do Estado de RO), Rosangela esteve reunida com o superintendente Leandro Basílio, onde está tentando pleitear quatro ônibus escolares do Governo do Estado que estão parados, tentando trazê-los para o município de Vilhena. O superintendente disse que irá analisar o processo dos veículos e garantiu que fará o possível para atender ao pedido da deputada.

E encerrando as reuniões da manhã desta quinta-feira, a Deputada esteve na sede do DER (Departamento de Estradas e Rodagem) onde busca garantir máquinas pesadas para atender o município de Vilhena.

