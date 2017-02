SAAE participa de caminhada de reabertura do Centro de Atendimento ao Idoso

Através do diretor adjunto Givaldo Rios, o Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE) participou na manhã desta quinta-feira, 16, da caminhada de reabertura das atividades do Centro de Atendimento ao Idoso de Vilhena.

O evento contou com a participação da prefeita Rosani Donadon, do vice-prefeito Darci Cerutti, da secretária de assistência social Nair Cerutti e diversas autoridades.

Givaldo Rios falou que sempre estará junto com a prefeita Rosani Donadon apoiando todas as atividades que visam melhorar a vida dos idosos, pois estes contribuíram muito para o crescimento do município e hoje precisam ser prestigiados e valorizados.

O evento começou com um café da manhã na praça Ângelo Spadari, localizada em frente ao SAAE de onde seguiram com a caminhada até a praça Nossa Senhora Aparecida.

Autor: Assessoria