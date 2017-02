Secretária ressalta atuação do EJA no atendimento à Terceira Idade

No evento que marcou a volta das atividades do Centro de Atendimento ao Idoso (CAI), nesta quinta-feira, 16, a secretária de educação do município de Vilhena, professora Raquel Donadon, falou sobre a atuação da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no município de Vilhena.

A Escola Municipal Cristo Rei disponibiliza uma extensão da EJA, na sede do CAI. A diretora da escola Cristo Rei, Elaine Sousa Pires, informou que as aulas iniciaram no dia 6 de fevereiro, mesma data do início das aulas de toda a rede de ensino do município.

As séries disponibilizadas são do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 10h30, na sede do Centro dos Idosos.

A professora que atende no CAI, Giseli Soares, disse que mesmo sendo uma parte da turma da EJA, as aulas são realizadas no período da manhã. “Procuro adaptar às aulas com as atividades do Centro do Idoso e com as necessidades dos alunos”, expôs a professora.

A professora Raquel Donadon, disse que é inspirador ver a animação de cada um que está buscando obter mais conhecimento e que a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) estará buscando incentivar ainda mais a alfabetização voltado aos idosos. “É bom ver que muitas pessoas da terceira idade não desistiriam de aprender.É inspirador ver a animação e o espírito jovial dos idosos. É um trabalho que continuaremos incentivando”, disse a titular da SEMED.

A professora do CAI, Giseli Soares falou que ainda tem vagas disponíveis para alfabetização da EJA. Os interessados podem estar procurando a sede do CAI, na rua 521, número 748, bairro Jardim América.

Texto e fotos: Assessoria