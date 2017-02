Campus Vilhena oferece 61 vagas em cursos técnicos

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Vilhena, inicia na sexta-feira (17), a seleção para preenchimento de vagas remanescentes do Processo Seletivo Unificado 2017/1, nos Cursos Técnicos em Eletromecânica e Informática Integrados ao Ensino Médio. Ao todo são 61 vagas, na modalidade presencial, turno vespertino para ambos os cursos, com ingresso no primeiro semestre de 2017.

São oferecidas 40 vagas para o Curso Técnico em Eletromecânica e 21 vagas para o Curso Técnico em Informática. Os interessados devem ter sido aprovados, sem dependências, no Ensino Fundamental (9º ano), comprovado através do Histórico Escolar do Ensino Fundamental entregue no ato da matrícula na Coordenação de Registros Acadêmicos da unidade.

O critério de classificação é a ordem de chegada dos candidatos, com as matrículas sendo realizadas até o preenchimento total das vagas. Os (as) candidatos (as) que comparecerem ao Campus Vilhena após o preenchimento das vagas poderão manifestar expressamente o interesse de permanecer na lista de espera para novas convocações.

O Processo Seletivo Simplificado é realizado tendo em vista a existência de vagas remanescentes do Processo Seletivo Unificado 2017/1, para os Cursos Técnicos em Eletromecânica e Informática Integrados ao Ensino Médio e a inexistência de candidatos em lista de espera para os mesmos cursos.

O Campus Vilhena está localizado na Rodovia BR­174, Km 03, nº 4334 – Zona Urbana. O atendimento ao público acontece das 7h30 às 11h e das 13h30 às 17h nos dias 17, 20, 21,22 e 24 de fevereiro. Os documentos necessários para a matrícula e o edital completo estão disponíveis em: https://goo.gl/q962Jc

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (69) 2101-­0103 e (69) 2101-­0722, ou pelo e-mail: campusvilhena@ifro.edu.br.

Autor e foto: Assessoria