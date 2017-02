Com diárias de R$ 700, vereadores de Chupinguaia vão à Brasília; confira também os “trenzinhos da alegria” de mais três cidades do Sul

Foi mesmo uma espécie de febre que atingiu o Poder Legislativo das cidades do Cone Sul esta semana, e fez com que vereadores de todas as cidades “se obrigassem” a viajar. Em tempos de vídeoconferências e possibilidade de se transmitir informações e documentos através da internet, os parlamentares locais ainda insistem em velhas práticas de desperdício de dinheiro público, viajando em bloco quando apenas um poderia resolver o problema em nome de todos.

O Extra de Rondônia ao longo dos últimos dias já detalhou o assunto no que se refere a Colorado do Oeste, Corumbiara e Vilhena. Faltava levantar a situação nas outras quatro cidades sulistas, e a esperança de que em alguma delas tivesse havido bom senso e austeridade caiu por terra. A festança foi generalizada, e agora resta ao contribuinte esperar que o Tribunal de Contas exija explicações e justificativas pertinentes para tanta despesa com diárias e outros gastos.

Confira a seguir qual foi a formação dos “trens da alegria” em Chupinguaia, Cerejeiras, Cabixi e Pimenteiras:

CHUPINGUAIA – Nesta cidade, cujo eleitorado é um dos menores do Estado em termos numéricos, os vereadores dispõe de verba generosa para viajar à Brasília. Cada diária na capital federal é de R$ 700,00 (cerca de 85% do valor do salário mínimo, remuneração mensal da maioria dos contribuintes da cidade).

Sob justificativa de “fazer contato em Brasília com deputados e senadores para trazer benefícios ao Município”, os vereadores Vanderci de Paula, Ederson Luís, Lindaura Ferreira, Rubens dos Santos, Denilson Ramos e Antonio Bertozzi, receberam 4 diárias e meia, totalizando 3.150,00 para cada um (ou seja, o correspondente ao que um eleitor da cidade que recebe salário mínimo levará três meses e meio para ganhar). O valor integral que o contribuinte chupinguaiense desembolsará com a viagem é de R$ 18.900,00

CABIXI – O bonde de lá levou quatro vereadores a Porto Velho, sob pretexto de participar de evento no início da semana promovido pela Assembleia Legislativa. O valor de cada diária não é tão exagerado, mesmo assim sendo significativo: R$ 300,00.

Foram para a capital do Estado os vereadores Otávio Guimarães, Fábio Gonçalves da Luz, Milton Antunes Silva e Edgar Zolinger. Cada um recebeu quatro diárias, totalizando R$ 1.200,00 por cabeça. A despesa total foi de R$ 4.800,00

CEREJEIRAS – Desta estação partiram dois “comboios do desperdício”. Um para Porto Velho, levando quatro vereadores, e outro para Brasília, com dois parlamentares. A conta total ficou em R$ 11.480,00.

Para a capital do Estado foram os vereadores Luís Carlos Oliveira, Valdecir Sapata Jordão, Gabriel Candido de Oliveira e José Carlos Valendorff. Cada um recebeu quatro diárias no valor de R$ 330,00 (somando R$ 1.320,00 por parlamentar).

No caso de Brasília, o “trem” levou José Ferreira da Silva e Saulo Siqueira de Souza. Foram cinco diárias de R$ 620,00 a cada um deles, ou R$ 3.100,00 por cabeça.

No Portal da Transparência do Poder Legislativo do Município não há detalhes a respeito do motivo das viagens.

PIMENTEIRAS – Da cidade situada na fronteira com a Bolívia saíram não menos que seis vereadores esta semana. Dois deles foram a Brasília, enquanto os outros viajaram para Porto Velho. O custo total em diárias ficou em R$ 7.600,00.

Os vereadores Euzito de Brito Leite e Jesus Reginaldo da Cunha foram os “turistas” na capital federal. Eles receberam quatro diárias de R$ 400,00 cada, somando R$ 1.600,00 para cada um. A justificativa apresentada foi “protocolar ofícios em busca de emendas para melhorar nosso município”.

Para Porto Velho foram Ramon Lima das Neves, Admilson Megias Leite, Luiz Carlos Sphor e Rafael da Silva Souza. As diárias tem o valor de R$ 275,00, e cada um recebeu quatro delas (R$ 1.100,00). Segundo o Portal da Transparência ele foram “participar de Congresso do deputado Maurão de Carvalho e audiência com o governador Confúcio Moura e a deputada Rosangela Donadon”.

