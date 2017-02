Detentas iniciam ano letivo em Vilhena

A direção do Presídio Feminino oficializou na tarde desta sexta-feira, 17, o início do ano letivo para as detentas.

Parcerias feitas com instituições de ensino visam promover a formação acadêmica e ressocialização das reclusas através do Projeto Educar para o Bem, implantado em 2005, mas que vem ganhando destaque a partir da última gestão do Presídio.

O Ensino Fundamental na unidade prisional será ministrado pela Escola Cristo Rei, o ensino médio ficará a cargo do CEEJA (Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos) e o Ensino Superior, que é uma novidade além de destaque Estadual, ficará a cargo da FAMA (Faculdade da Amazônia). Para o ensino superior apenas uma apenada está apta e iniciará o curso de Psicologia.

Fonte: Extra de Rondônia