Em ato de fúria, filha coloca fogo na casa da mãe; vídeo

No final da tarde desta sexta-feira, 17, o Corpo de Bombeiros do 3° Grupamento foi comunicado por populares que uma casa na Rua 1803, no Bela Vista, em Vilhena, estava em chamas.

Rapidamente uma equipe foi enviada para o endereço, mas por a construção ser em madeira, em pouco tempo foi consumida pelas chamas. Os bombeiros fizeram o trabalho de rescaldo para proteger as residências vizinhas.

A proprietária do imóvel, disse à reportagem que no local moram quatro pessoas, e a casa era dividida com seus filhos.

Porém, quem colocou fogo na casa foi sua filha que morava nos fundos. A mãe contou que a filha chegou e começou a discutir com o amásio. Em dado momento o amásio colocou fogo numa cama de casal, que foi tirada para fora do imóvel. Logo após a mulher colocou fogo nas roupas do amásio em cima de outra cama.

Com isso, as chamas se alastraram rapidamente, não dando tempo para salvar nada. Destruindo totalmente o imóvel.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos e Vídeo: Extra de Rondônia