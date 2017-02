Família encontra homem que desapareceu há 30 dias em Vilhena

Na tarde desta sexta-feira, 17, a família de Claudionor Souza Costa, que estava desaparecido desde 16 de janeiro do corrente, entrou em contato com redação do Extra de Rondônia e relatou que o mesmo já foi localizado.

Porém, a pedido da família não será divulgado onde Claudionor estava. O rapaz que passa por problemas psicológicos está em casa e passa bem.

Na ocasião, alguns dias após seu desaparecimento, foi visto na região de Jaru.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia