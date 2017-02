Homicidas que fugiram de presídio fazem casal de refém em cidade de RO

Segundo informações a dupla de homicidas Rafael e Almir, os quais fugiram da casa de detenção em Pimenta Bueno-RO na tarde da última terça, seguem foragidos e dando muito trabalho a polícia e aos agentes penitenciários.

Desde que Rafael e Almir fugiram, os Agentes Penitenciários e a Polícia vêm no encalço da dupla. Ainda na terça, eles estiveram muito perto de serem recapturados, a prisão dos dois parecia apenas uma questão de tempo, porém, o tempo passou e eles conseguiram se esconder das autoridades.

Os agentes e a polícia estão atentos a todas as informações e pistas, informações deram conta que a dupla passou na madrugada de quarta, por volta das 4 horas por uma distribuidora no bairro Bela Vista, depois teriam passado por dentro do Parque de Exposições na saída para Cacoal e teriam passado a noite em uma construção próximo ao posto Itaporanga.

Nesta quarta-feira, a dupla de criminosos “tocou terror” em um casal que mora em uma residência localizada entre o distrito Itaporanga e o frigorífico. Na ação os bandidos amarram o proprietário da casa e fugiram levando uma arma calibre 22 e uma caixa de munição.

Minutos após a dupla sair da residência a polícia foi acionada e fez o cerco a uma área de mata nas proximidades da Lind’Àgua na linha 36, setor Tatu, conforme apurado as autoridades chegaram a avistar os meliantes que se embrenharam na mata.

Cerca de 60 homens entre Agentes Penitenciários, Polícia Militar, Polícia Civil e Seção de Inteligência da Polícia Militar montaram o cerco monitorando todos os acessos ao local. Um grupo de agentes e policiais adentraram a mata, porém, até o fechamento desta matéria os fugitivos ainda não haviam sido recapturados.

Nas redes sociais há muita especulação, boatos deram conta de um confronto entre a polícia e os criminosos, fato que não aconteceu, não houve qualquer confronto até agora, a polícia e Agentes Seguem no encalço de Rafael e Almir.

Aos munícipes da região citada na matéria, fica o alerta, qualquer movimentação estranha avise a polícia imediatamente, todo o cuidado é pouco, pois agora, a dupla de fugitivos está armada. Eles são considerados de alta periculosidade.

Fonte: Pimenta Virtual – Fábio Matias