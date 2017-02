Jogadores do VEC começam a chegar e já iniciam trabalhos físicos

A diretoria do Vilhena Esporte Clube (VEC) a presentou e já colocou para começar os trabalhos físicos, sete jogadores contratados pelo clube para o disputa do Campeonato Rondiense de Futebol 2017. O primeiro contato com o gramado do Estádio Portal da Amazônia aconteceu no final da tarde desta quinta-feira, 16 de fevereiro.

Após uma rápida conversa com o presidente do time, José Carlos Dalanhol, os sete jogadores receberam instruções do preparador físico Diego Henrique e deram os primeiro “piques”. Quatro dos sete jogadores, chegram na cidade de Vilhena, uma hora antes da apresentação. Segundo Henrique, será preciso um trabalho diferente com os atletas, já que o certame terá início em menos de um mês. “Vamos pegar pesado, claro sabendo dos limites fisícos dos atletas. Porém, eles estarão prontos para o dia 11 de março”, disse o preparador.

Ainda sem anunciar o nome do treinador que comadará o time na temporada 2017, Gaúcho disse que o VEC não ficará fora do campeonato por isso. “O Torcedor não precisa se preocupar logo mais anunciaremos o nome do técnico. Podem ficar tranquilos que mesmo sem técnico o time irá jogar”, garantiu Gaúcho.

O presidente disse ainda que o time será formado por 18 atletas. Desse que já estão em Vilhena, Quatro são do estado de São Paulo, dois de Santa Catarina e um outro do estado de Minas Gerais.

Os jogadores que já compõem o elenco são:

Goleiro: Fernando Henrique

Lateral esquerdo: Bruno Santa Rosa

Lateral Direito: Pedro Paulo

Volante: Luis Henrique

Meia: André

Atacante: Mazinho

Centroavante: Breguetti

Autor e foto: Assessoria