Maurão de Carvalho prestigia assinatura da ordem de serviço de nova ponte sobre o rio Urupá

O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), prestigiou na noite de quinta-feira (16), a solenidade de assinatura da ordem de serviço para a construção de uma nova ponte duplicada sobre a RO 135, que liga Ji-Paraná ao distrito de Nova Londrina, cruzando o anel viário, que está em fase de pavimentação, e chegando até a BR 429.

“Rondônia supera a crise com trabalho, com o lançamento e inauguração de obras, em todas as regiões. A população de Ji-Paraná vai ser beneficiada com esta ponte nova, moderna e que trará mais segurança a todos”, afirmou Maurão.

Os deputados estaduais Laerte Gomes (PSDB) e Airton Gurgacz (PDT), o governador Confúcio Moura (PMDB), o senador Valdir Raupp (PMDB), os deputados federais Lúcio Mosquini (PMDB) e Marcos Rogério (PDT), o diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), Ezequiel Neiva, o prefeito de Ji-Paraná, Jesualdo Pires (PSB) e o prefeito de Porto Velho e sócio-proprietário da faculdade que sediou o evento, Hildon Chaves (PSDB) marcaram presença no ato solene.

“Aqui será o terceiro distrito de Ji-Paraná. Um acesso importante ao distrito de Nova Londrina e ao anel viário, além de ser uma via de ligação para a faculdade, onde milhares de acadêmicos trafegam diariamente”, disse Maurão, destacando ainda o trabalho do deputado Laerte Gomes, que assegurou os recursos no orçamento estadual para a construção da nova ponte, com o apoio do deputado Airton e dos demais parlamentares.

Laerte Gomes assegurou, no orçamento estadual, uma rubrica de R$ 6,3 milhões para tornar possível a licitação da obra. “Queira Deus que, daqui a um ano, possamos estar inaugurando esta obra, que vai facilitar a vida de milhares de pessoas, desde estudantes, moradores e produtores desta região”, afirmou Laerte.

A ponte atual, com apenas uma pista, vai ser mantida apenas para o tráfego de bicicletas e pedestres. A nova será erguida com duas pistas, numa extensão aproximada de 150 metros.

Autor e foto: Assessoria