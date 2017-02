Prefeitura e entidades traçam metas para atrair e fortalecer empresas e indústrias

O primeiro contato pode ser considerado como animador pelo secretario de turismo, indústria e comércio do município de Vilhena (SEMTIC), Faiçal Akkari.

Da reunião ocorrida na tarde desta quinta-feira, 16, na sede do SEBRAE, participaram representantes de 10 entidades voltadas a capacitação profissional, fomento ao micro empreendedor e geração de emprego e renda.

O encontro contou com representantes da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banco do Povo como instituições financeiras. Representantes do sistema “S”, SEBRAE, SESI, SENAI E SESC também apresentaram sua disponibilidade em contribuir para a formação de uma cadeia de suporte que vai auxiliar o empreendedor que já faz parte do mercado local e aquele que deseja se inserir.

A Secretaria de Estado de Turismo e a Secretaria de Governo do Cone Sul também colocaram o governo do estado como parceiro incondicional dessa empreitada. Além dos citados, os secretários de fazenda, meio ambiente, adjunto de agricultura, comunicação e planejamento participaram do encontro organizado pela SEMTIC.

Entre os participantes, o gerente do SENAC, Rafael de Oliveira, sugeriu a capacitação profissional através dos cursos oferecidos pela instituição. Entre eles o curso de agente de cooperativismo.

Todos os presentes na reunião concordaram que o maior entrave hoje para o nascimento de novas empresas é exatamente a burocracia. A falta de projetos também é um problema grande também. Portanto, uma das sugestões colocadas foi a criação de uma cadeia cooperadora para auxiliar na criação de projetos, viabilização de linhas de credito, e a desburocratização.

A sugestão foi dada pelo Gerente do SEBRAE, Charif Mohamed, que comentou o aumento considerável a nível de país da abertura de novas micro empresas depois da criação do sistema online. “Hoje é possível abrir uma micro empresa em 15 minutos. A burocracia foi reduzida a zero. E podemos desburocratizar aqui em Vilhena também”, disse Charif.

Por sua vez, Faiçal Akkari levantou a necessidade da criação de uma incubadora de empresas como primeiro passo para alavancar esse crescimento. “Este é o foco da prefeita Rosani Donadon e do vice-prefeito, Darci Cerutti, visando garantir mais condições de emprego e renda. Queremos agradecer a Rosani e Darci que estão dando todo o apoio necessário para o desenvolvimento sócio-econômico de Vilhena”, encerrou o titular da SEMTIC, informando que outras reuniões serão realizadas em breve.

Texto e fotos: Assessoria