Prefeitura e gerentes da CEF analisam retomada de obras de asfalto em Vilhena

A prefeita Rosani Donadon (PMDB) e o vice-prefeito Darci Cerutti (DEM) receberam na tarde desta quinta-feira, 16, a visita dos representantes da Gerência Regional da Caixa Econômica Federal (CEF), de Porto Velho, Franklin Oliveira e Nildson Ribeiro, para discutir a retomada das obras de pavimentação em Vilhena.

A reunião aconteceu no gabinete da prefeita e contou com a participação de secretários municipais Valdiney Campos (Planejamento), Ivete Maria Pires (Integração Governamental), do assessor de integração governamental, Arijoan Cavalcante, o procurador do município, Mário Gardini, do gerente da CEF de Vilhena Fabiano Sampaio, e de engenheiros da administração municipal.

Franklin Oliveira e Nildson Ribeiro fazem parte da Gerência de Governo (GIGOV) que acompanham a execução de obras do projeto “Pró-Transporte Pavimentação e Qualificação de vias Urbanas”, orçado em mais de R$ 35 milhões em Vilhena.

Segundo o engenheiro civil, Eduardo Fernando da Silva, o projeto prevê 33 quilômetros de pavimentação asfáltica em vários bairros da cidade, além de drenagem, calçamento e sinalização. Desse total já foram executados 15 quilômetros de pavimentação asfáltica. Porém, atualmente as obras estão paradas por causa do período chuvoso, mas devem ser retomadas no fim do mês de março.

De acordo com a programação da Prefeitura, os bairros Cristo Rei e as Avenidas Rondônia e 1º de Maio inteiras, e ruas principais do bairro Embratel, serão asfaltadas. Outros locais também serão beneficiados.

Na reunião, os representantes da CEF desejaram um bom mandato para a prefeita Rosani Donadon e reforçaram o desejo de manter a parceria com a administração municipal. “Estamos à disposição para dar toda a assistência para a prefeita. Nosso objetivo é fortalecer a parceria e também assegurar que o recurso seja bem aplicado, e que a população tenha acesso a esgoto, asfalto e melhorias em geral para o município”, ressaltou Franklin.

A prefeita Rosani Donadon agradeceu a atenção dos representantes da CEF e ressaltou que quer trabalhar fazendo tudo dentro da lei. “A parceria com a CEF é importante para trazer benefícios para população como ruas asfaltadas. Queremos trabalhar para promover o desenvolvimento do município e proporcionar qualidade de vida para os vilhenenses”, finalizou a prefeita.

Texto e fotos: Assessoria