CEREJEIRAS: Pedrinho Taxista presta esclarecimentos à população e se posiciona contra valor da “taxa do lixo”

Em entrevista concedida na manhã desta sexta-feira a Rádio Líder FM, em Cerejeiras, o vereador do Município discorreu sobre as ações do Parlamento neste início de legislatura, e também falou a respeito da polêmica acerca da instituição de cobrança de taxa para coleta de lixo urbano.

A fala de Pedro Sanches provocou grande repercussão na cidade, e deve ter desdobramentos na sessão ordinária da Câmara de Vereadores do próximo dia 20. O vereador esteve nesta tarde na redação do Extra de Rondônia, ocasião em que comentou o impacto causado por sua entrevista.

Pedrinho Taxista usou de toda a sinceridade e transparência ao relatar os projetos e iniciativas que tramitam no Poder Legislativo, dando a comunidade a oportunidade de saber de forma detalhada tudo que aconteceu neste início de legislatura. A participação dos ouvintes através de mídias sociais foi intensa.

Mas a entrevista “bombou” de fato quando a questão da cobrança da taxa para coleta de lixo foi abordada. O vereador manifestou-se totalmente contra os valores que foram estipulados pela Prefeitura, e se comprometeu em trabalhar para baixar a cobrança. “Para isso é preciso que a comunidade nos apoie, então é importante a presença de todos na Câmara de Vereadores no próximo dia 20, quando haverá sessão ordinária”, convocou.

Em sua análise os valores estipulados pela administração estão “fora da realidade econômica da maioria da população, que sobrevive com menos de dois salários mínimos por família”. Ele também sugeriu ao prefeito que discuta antecipadamente com a sociedade antes de tomar decisões deste gênero, debatendo a questão com o Poder Legislativo, “legítimo representante de nossa comunidade”.

A entrevista parou Cerejeiras durante a manhã desta sexta-feira, e deve ser tema dominante nas conversas de final de semana entre os moradores.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação