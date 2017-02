Discorrendo sobre a filosofia da qualidade

Meu amigo tinha dois carros importados: um, com quatro anos de uso e o outro com apenas um ano. Contudo, o mais velho estava em melhor estado de conservação e, portanto, com valorização superior, apesar de sua maior utilização. “Qualidade” e “Preço” sempre estiveram em permanente conflito porque são incompatíveis, opostos, excludentes. Não sei qual é sua opinião a respeito, porém desejo desafiá-lo a abraçar a filosofia da qualidade .

Muitas organizações gostariam de produzir produtos e serviços de qualidade, porém estão impedidas porque lhes falta conteúdo no corpo funcional, porque seus sistemas operacionais são carentes, porque seus equipamentos e insumos são inferiores.

Se você é um Gerente de conteúdo profissional, então você: 1.-Tem visão e foco, posicionamentos claros, processo decisório criterioso e rápido; 2.-Está sempre em busca do aprimoramento da produtividade e de padrões superiores de desempenho; 3.-Se destaca dos demais por sua iniciativa e entusiasmo; 4.-Combate todas as formas de perdas, zela pela utilização racional do fator tempo, é sensível aos anseios dos clientes; e 5.-Como decorrência disso produz, consistentemente, resultados superiores.

Pare, por um momento, e faça uma avaliação prática. Imagine o melhor, o mais efetivo e confiável sistema de informações gerenciais. Logo após, compare-o com o seu atual sistema. Quantifique essa diferença e você verá, diretamente, quão distante está do padrão ideal e indiretamente, as conseqüências negativas sobre sua organização (informações imprecisas e/ou insuficientes, necessidade de controles manuais e/ou paralelos, risco de decisões erradas, etc).

Funcionários com elevado conteúdo não produzem resultados medíocres; requerem menos supervisão; tem orgulho do que fazem; excedem as expectativas da chefia; são chamados para desafios crescentes; não precisam fazer marketing pessoal para evoluir na carreira profissional.

Conteúdo e qualidade agregam valor, abrem novas perspectivas mercadológicas, capacitam as empresas a enfrentar e vencer as crises conjunturais, porque são valores permanentes e insubstituíveis. Conteúdo profissional não vem anexo ao diploma universitário, nem é decorrência de treinamento, mas se desenvolve individualmente e se comprova mediante resultados concretos.

Conclusão: Hoje é o tempo de priorizar a busca de conteúdo na visão e atividade profissional, nos relacionamentos e planejamento, na missão e estratégia, nas decisões e ferramentas gerenciais. Conteúdo, como a fé, é um conjunto de princípios que dão sentido à existência, porque nos conduzem a um objetivo maior, superior e permanente. Como diz o texto acima, importa ensinar aquilo que previamente aprendemos. Eu creio nisso!

Humberto C. Lago é Consultor Empresarial e Diretor da PROSPERUS CONSULTORIA.