Empresária tem comércio furtado três vezes durante a semana; vídeo

A proprietária de uma loja de conveniência localizada no pátio do Posto Cavalo Branco, no centro de Vilhena, registrou boletim de ocorrência (BO) na manhã deste sábado, 18, onde relata que esta semana foi vítima de furto por três vezes em seu comércio.

Segundo consta em BO, a empresária foi até a delegacia fazer boletim, pois olhando as imagens gravadas no circuito de segurança interno do estabelecimento, ficou perplexa em descobrir quem era o ladrão que entrou em seu comércio por três vezes seguidas.

As imagens cedidas pela empresária ao Site Extra de Rondônia, mostra com clareza que o suspeito era nada mais nada menos que seu ex-funcionário identificado como Daniel Grilo Calazans.

Segundo a vítima, o rapaz chegou para ela e falou que não mais iria trabalhar, pois ia retornar para São Paulo, Estado onde morava.

Porém, o jovem não voltou para devolver a chave do comércio. Com isso, aproveitou e na madrugada do dia 16 de fevereiro entrou na loja, desligou o alarme como mostra as imagens e efetuou o furto vestido com uma blusa de moletom cobrindo a cabeça.

Após o furto, as fechaduras foram trocadas e a senha do alarme substituída. Mesmo assim o homem chegou de moto e sem tirar o capacete arrombou a porta e praticou novo furto.

Contudo, nesta, madrugada de sábado, 18, o rapaz voltou a atacar e arrombou a porta novamente e sem mostrar preocupação alguma, até olhou para câmera.

As imagens serão entregues para a Polícia Civil investigar o caso.

Texto: Extra de Rondônia

Imagens cedidas ao Extra de Rondônia