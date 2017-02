Guarda Mirim abre inscrições na próxima semana em Vilhena

As matrículas para nova turma de Agentes Mirins de Vilhena-RO se iniciam na próxima segunda feira, dia 20.

Os interessados podem procuram a sede da associação das 13:00 as 17:00h. As matrículas vão até dia 15 de março ou até completarem as vagas disponíveis.

O adolescente precisa ter 12 anos completos ou completar até meio do ano, estudar no período da manhã e estar alfabetizado.

A matrícula não tem nenhum custo e não é necessário pagar mensalidades do curso. A matrícula só pode ser realizada pelos pais ou responsáveis e estes precisam levar os seguintes documentos:

Xerox da certidão de nascimento do adolescente, declaração escolar e uma foto 3×4. O responsável pela matrícula precisa apresentar os documentos pessoais, como RG e CPF.

Para Maiores informações entrar em contato pelos telefones:

98467-4010 – Presidente Sueli

98421-5161 – Professora Daliane Barichello

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação