Lançado programa piloto de plantio de café em Vilhena

A Secretaria de Estado da Agricultura lançou na manhã de sexta-feira (17) na Agrovila Renascer em Vilhena o programa de plantio de Café Clonal.

Além do secretário Evandro Padovani, participaram do evento o deputado estadual Luizinho Goebel (PV), os vereadores Samir Ali (PSDB), Ronildo Macedo (PV) e Célio Batista (PR).

A princípio 11 produtores participam do programa. Eles receberam mudas de café clonal devidamente climatizadas no estado, com origem, qualidade e sanidade. O programa vai se estender para as pequenas propriedades rurais do cone sul do estado atendendo uma solicitação do deputado Luizinho Goebel.

Serão mais de 61 mil mudas distribuídas para os pequenos produtores diversificarem as suas produções. “Priorizamos a solicitação do deputado Luizinho que tem sido um dos parlamentares que mais tem destinado recursos para a o setor agrícola”, disse Padovani.

Os vereadores Samir, Célio e Macedo foram unânimes em elogiar a iniciativa do governo em diversificar a produção para fomentar a produtividade na agricultura familiar. Além das mudas os produtores receberão gratuitamente mais calcário para a correção do solo.

A presidente da Associação dos Produções da Agrovila Renascer, Marciane Rosa destacou que a entidade pretende industrializar o café agregando valor à produção.

O deputado Luizinho disse que tem priorizado recursos para o setor agrícola porque entende que no campo está a grande geração de divisas para o estado, responsável pela geração de empregos na cidade. “Sem o produtor rural não há laticínios, frigoríficos nem indústria de alimentos, por isso tenho me dedicado com afinco pela agricultura pois sei que ela dá retorno para o Estado. O campo é o esteio de Rondônia”, disse.

Ele anunciou que este ano vai alocar mais recursos para a compra de equipamentos agrícolas para distribuir nas associações de pequenos produtores, assim como fez no ano passado. Somente a Central das Associações de Vilhena receberam 42 equipamentos e implementos, em todo o Estado foram centenas de equipamentos repassados paras as associações rurais. “Vamos continuar ajudando os produtores no que nos for possível, entendo que esse seja a responsabilidade do meu mandato, fazer com o que o Estado cresça e todos sejam beneficiados”, encerrou.

Fonte: Assessoria