Tv Allamanda de Vilhena implanta sinal Full HD

A Tv Allamanda afiliada ao Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), começou a implantar o sinal Full HD.

A emissora que já trabalha com o sinal digital desde junho de 2016, iniciou a transição do sinal analógico convertido para o digital para sinal FULL HD desde sexta-feira (10/02). A mudança traz maior resolução de imagem para os telespectadores da TV Digital.

Os telespectadores que possuem a TV Digital já sintonizada no canal 11.1, automaticamente já estão recebendo a imagem FULL HD. Já os que possuem TV com o conversor digital integrado e ainda não sintonizam a TV Allamanda (SBT), basta fazer uma nova busca dos canais digitais que encontrão a nova imagem.

“Iniciamos primeiramente a alteração na programação nacional do SBT. Logo após migramos o nosso sistema comercial local, onde os comerciais de nossos clientes também passaram a ser veiculados em FULL HD, e agora estamos fazendo a transição dos nossos programas locais: Vitrine, SBT Noticidade, Trânsito para todos, Momento de Paz e Aviva Vilhena”, disse o diretor Elton Bittencourt.

Para apresentadora Kézzia Rodrigues com a implantação do sistema o telespectador passa receber uma imagem mais nítida em sua residência. “Fico feliz em saber que o grupo realizou este investimento pensando na qualidade de imagem que nosso telespectador recebe em casa. A TV Allamanda de Vilhena sempre faz seus programas pensando no telespectador, por isso estou quase dois anos no ar com o Vitrine.

Já o diretor Elton Bittencourt, destaca a nova tecnologia implantada. “Buscamos um padrão profissional que atenda às necessidades da emissora e principalmente nosso telespectador. Temos que respeitar nosso telespectador, por isso procuramos um modelo profissional eficiente por isso após seis meses já operando em digital implantamos definitivamente nosso sinal Full HD. O mais importante que o telespectador agora passa a contar com a programação líder de audiência da família brasileira o SBT em alta definição, bem como os nossos programas locais”, afirma o diretor.

“A direção da emissora está feliz de ter sido a primeira emissora adotar um canal do youtube para a postagem de nossas reportagens locais, depois transmitimos AO VIVO pelo youtube, depois fomos os primeiros a transmitir pelo Facebook e agora finalizamos mais uma etapa com a implantação do FULL HD, e aguardem que logo teremos mais novidades no ar”, finalizou Bittencourt.

Autor e foto: Assessoria