Adolescente de 15 anos é vítima de tentativa de homicídio no Bairro Alvorada

Uma garota de 15 anos identificada pelas iniciais J.T.M.H sofreu pelo menos três disparos de arma de fogo na noite deste domingo, 19, na Rua 8002, Bairro Alvorada, em Vilhena.

Segundo informações preliminares, dois homens armados teriam chegado no local chamando a vítima pelo nome, a adolescente estava em casa com dois irmãos também menores.

Ao perceber o perigo, a vítima teria se trancado em um quarto, os suspeitos entraram na residência e efetuaram pelo menos dez disparos de arma de fogo contra a porta onde os três menores estavam escondidos.

Três disparos acabaram acertando a menina, sendo um no braço direito e dois no abdômen. Em estado grave, o Corpo de Bombeiros socorreu a vítima ao Hospital Regional. As duas crianças que também estavam na residência não se feriram.

Após o ataque, a dupla fugiu em uma motocicleta. A Polícia Militar realizou buscas pelo Bairro, mas até o fechamento desta matéria nenhum suspeito havia sido identificado. A adolescente teria vindo da cidade de Cerejeiras onde também já estaria sob ameaça de morte.

Fonte: Extra de Rondônia