AP encontram túnel e evitam fuga em massa no Urso Panda

Uma atitude suspeita de presidiários que estavam alojados na cela do pavilhão B, do presídio Edvan Mariano Rosendo, Urso Panda, em Porto Velho, levantou a desconfiança dos Agentes Penitenciários que conseguiram detectar uma rede de túneis que interligavam todas as celas do pavilhão e conseguiram frustrar o que seria uma das maiores fugas já registradas em Rondônia.

Os agentes desconfiaram após ouvirem um barulho vindo de uma das celas e ao irem verificar a situação se depararam com os apenados carregando barro. Ao realizarem revista foram constatados os buracos.

No pavilhão se encontravam cerca de 90 apenados, todos foram levados para a quadra da unidade prisional e posteriormente transferidos para o presídio 470, para a tomada das medidas pelas autoridades competentes. Ainda não se sabe há quanto tempo esses túneis funcionavam dentro da detenção.

Fonte: Rondônia ao Vivo