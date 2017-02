JARU: Homens armados amarram e espancam família para roubar pertences

Mais uma família passou momentos de terror nas mãos de criminosos, sete pessoas, sendo elas duas crianças foram amarradas e espancadas em um roubo realizado por volta das 23:00 horas deste sábado (18) na propriedade Dom Diego, localizada na BR 364, saída para Ariquemes.

Os criminosos que estavam encapuzados e possuíam como características físicas, altos magros, sendo eles, dois brancos e um negro, levaram um Volkswagen Saveiro Cross, uma Honda Biz+ 125 de cor vermelha, joias, dinheiro, celulares, televisores, entre outros objetos de valor.

Os criminosos tentaram induzir que iriam se evadir em direção a Ouro Preto do Oeste, no entanto acredita-se que está seja uma tática para despistar a policia e podem ter tomado direção oposta. A Polícia esta no encalço dos criminosos, mas necessita da ajuda da sociedade na localização dos ladrões. Quem possuir informações dos criminosos liguem 190.

O Assalto

Os elementos que em certo momento deram a entender que conheciam uma das vítimas, adentraram a residência localizada em uma propriedade rural vizinha ao perímetro urbano, e de arma em punho exigiam dinheiro e joias, no momento encontravam-se na residência duas mulheres, duas crianças e dois jovens, durante a ação chegou a sétima vítima que também foi rendida e colocada junto as demais. Todos foram coagidos pelo bandidos que apontavam a arma para a cabeça das vitimas para que entregassem “o dinheiro”, que eles acreditavam ter na residencia, mas diante a negativa, sob a alegação de não ter dinheiro na residencia, eles passaram a agredir um dos jovem, com socos e chutes.

Os três elementos amararam a família e posteriormente reviraram toda a residência em busca de objetos de valor, encontrando joias e dinheiro, um televisor foi arrancado da parede e levado junto com os demais pertences. Tudo foi colocado na carroceria da Saveiro e levado com os elementos.

Observa-se que os “Modus operandis” são os mesmo empregados ao assalto da família do ex-vereador Moises. Cogita-se que os criminosos possam ser os mesmos, ou fazerem parte da mesma quadrilha que vem agindo na Região.

Fonte: Jaru Online