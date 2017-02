Após assalto, ladrão é perseguido, cai de moto e abandona o veículo

Na noite deste domingo, 19, um homem armado assaltou o Posto Cinta Larga, que fica na Avenida Marechal Rondon, no Centro de Vilhena e levou mais de R$ 1 mil do estabelecimento.

Segundo testemunhas, o suspeito teria chegado ao local em uma motoneta Honda Biz de cor verde e de arma em punho anunciando o roubo. Ainda segundo relatos de testemunhas, o ladrão entregou uma bolsa para uma funcionária e ordenou que nela fosse colocado todo o dinheiro.

Ao sair do local com a moto, um homem que viu a ação começou a seguir o suspeito em um carro. Enquanto fugia pela Avenida Tancredo Neves, no Bairro Bodanese, o assaltante acabou perdendo o controle da motocicleta e caiu após bater no meio fio. Notando que estava sedo alcançado o ladrão teria apontado a arma para a testemunha que o seguia, ameaçando atirar.

Abandonado a motoneta o homem tomou rumo ignorado e não foi mais visto. Quando a Polícia Militar chegou ao local, constatou que a moto havia sido furtada na manhã do mesmo dia, no Bairro Cristo Rei.

Viaturas de área fizeram buscas, mas não teriam localizado o assaltante. A moto que tem placa MVQ-7016 Vilhena, foi encaminha para a delegacia de Polícia Civil, onde foi registrado um boletim de ocorrência.

Fonte: Extra de Rondônia