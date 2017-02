Clubes vilhenenses estreiam no campeonato estadual 2017 em março

Vilhena terá dois clubes no futebol profissional no campeonato rondoniense 2017.

O Vilhena Esporte Clube (VEC) já está com o quartel praticamente pronto para a disputa, faltando apenas detalhes de ajuste.

O VEC estreia dia 11 de março às 16 horas no Estádio Gentil Valério contra o Real de Ariquemes.

Já, o novo clube vilhenense Barcelona Futebol Clube faz sua estreia também às 16 horas, em casa, no Estádio Portal da Amazônia Arnaldo Lopes Martins, contra o Ariquemes.

No dia 12 de março – domingo, segue a tabela, às 16 horas Rondoniense x Guajará, no Estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho e no Biancão em Ji-Paraná – Ji-Paraná x Genus.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia