Diretor do SAAE visita Comunidade Trindade Santa e firma compromisso social

Em visita a Comunidade Trindade Santa, na manhã desta sexta-feira, 17, em Vilhena, o diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE), Cesar Stefanes, firmou compromisso social com a entidade.

O termo visa destinar todo tipo de material, como caixa de leite, de suco e semelhantes para o plantio de mudas nativas, projeto desenvolvido na Comunidade Trindade Santa.

Em contrapartida, o SAAE recebe mudas de árvores que serão destinadas para projetos ambientais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) e pelo SAAE.

Cesar foi acompanhado de sua equipe, diretor adjunto Givaldo Rios, diretor do aterro sanitário Paulo Coelho, fiscal de coleta Maurílio Rocha e do presidente da Cooperativa dos Recicladores de Vilhena, Marceano Soares de Almeida.

A visita contou ainda com a presença do vereador Suchi, presidente da Associação Trindade Santa Joelson Antônio Brandilise e do agrônomo da SEMMAS Osmar Vertelo.

Autor e foto: Assessoria