Emenda de Rosangela Donadon resulta em reativação de indústria de leite de soja em Vilhena

A deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) confirmou na manhã desta segunda-feira, 20, que consolidou uma parceria com a prefeita de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB) através da secretária-adjunta da Secretaria Municipal de Assistência-social, Juliana Paula da Silva. O trabalho visa contribuir com a retomada de um projeto que atendia inúmeras famílias que se encontravam em estado de insegurança alimentar.

De acordo com a parlamentar, uma emenda de sua autoria irá resultar na compra de uma usina de leite, conhecida como “vaca mecânica”, no valor de R$ 300 mil. Rosangela Donadon explicou que com esse recurso o município de Vilhena poderá reativar a Indústria de leite de soja, projeto criado pela então secretária de Assistência Social, e atual prefeita de Vilhena, Rosani Donadon.

A deputada estadual ressaltou que o projeto tem como finalidade atender crianças entre seis meses e seis anos de idade, além de idosos, gestantes e pessoas com necessidades especiais. “Este era um projeto brilhante porque atendia milhares de pessoas, e o município poderia proporcionar melhor condição de vida, além de dignidade às pessoas de baixa renda”, comentou Rosangela Donadon.

De acordo com a secretária-adjunta, Juliana Paula da Silva, a máquina que será adquirida através de emenda da deputada Rosangela Donadon tem capacidade para produzir 500 litros de leite de soja por hora, cerca de 3 mil litros de leite por dia. “Enquanto a deputada acompanha o trâmite da emenda, nós vamos iniciar a reforma do prédio onde funcionava a indústria. Assim vamos acelerar todo o processo”, comentou Juliana Paula.

O equipamento que anteriormente era utilizado na execução do projeto está inativo há pelo menos quatro anos. “Não tem como utilizar os equipamentos que estão parados por conta do tempo que ficaram sem uso”, explicou a secretária-adjunta.

PROPOSTA

De acordo com a deputada estadual Rosangela Donadon, o projeto surgiu através de um pedido da prefeita de Vilhena. “O projeto surgiu na época em que ela estava à frente da Secretaria de Bem estar Social. Além disso, conseguimos proporcionar uma alimentação saudável à população de baixa renda”, arrematou a deputada Rosangela.

Autor e fotos: Assessoria