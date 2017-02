ENQUETE: Qual vereador será destaque negativo neste início de Legislatura

Com o início das atividades parlamentares do Município já começa a despontar traços de personalidade dos vereadores que fazem parte desta legislatura.

Apesar de ainda estar desfalcada de três integrantes, a Câmara de Vereadores de Vilhena vem realizando suas atividades de forma plena, com acertos e eventuais equívocos, como era de se esperar.

Diante desta circunstância o Extra de Rondônia propõe aos seus leitores manifestar sua expectativa com relação ao desempenho dos dez vereadores que estão em ação, porém sob aspecto negativo.

A pergunta da enquete da semana é direta: quem disputa o “troféu” de pior vereador desta gestão nesta largada do mandato. A intenção não é denegrir a imagem de quem quer que seja, mas apenas indicar aos representantes legislativo qual é a expectativa do povo com relação a eles, inclusive para aprimoramento de conduta.

Participe da enquete, que ficará no ar até o feriado do Carnaval.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Assessoria