Família procura adolescente que fugiu de casa há duas semanas

A jovem Larissa Cristina Albuquerque Oliveira, de 16 anos, deixou a residência da avó na sexta-feira retrasada, e desde então está vivendo nas ruas. Ela tem sido avistada nas imediações da Avenida Paraná, mas sempre que avista algum parente acaba fugindo. Familiares pediram ajuda à polícia para fazer com que ela retorne para casa.

Quem a avistar ou tiver informações pode entrar em contato com Marinalva (avó), pelo telefone 98424 5865; Fernanda (tia), através do número 98104 – 3001; ou com a mãe da desaparecida, Analice, através do número 99251 – 6416.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Álbum de Família