MACRODRENAGEM: técnicos da prefeitura explicam obra a acadêmicos de universidade do MT

Um grupo de acadêmicos do curso de Engenharia Sanitária da Universidade Federal do Mato-Grosso (UFMT) visitou no sábado, 18, uma parte das obras da macrodrenagem, cuja finalidade é garantir a destinação correta das águas pluviais do município de Vilhena.

Os estudantes voltavam de uma visita às usinas do Madeira, na região central do Estado, e aproveitaram a oportunidade para conhecerem de perto tudo o que vem sendo feito em se tratando do projeto vilhenense.

Os futuros engenheiros foram recebidos pelo secretário municipal de planejamento, Valdiney Campos, bem como pelo chefe do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) Cesar Stefanes. A primeira parte da visita aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLAN) onde o grupo pôde conhecer de perto todo o trabalho teórico do projeto. Em seguida, os acadêmicos foram até um dos trechos da macrodrenagem para conferir o que já foi feito.

Segundo o chefe da SEMPLAN, Valdiney Campos, o relacionamento com os estudantes é de fundamental importância, uma vez que a troca de informações gera mais conhecimento técnico, além de incentivar os acadêmicos. “Há pouquíssimos profissionais da área deles, e conhecendo de perto que vem sendo feito em nossa cidade, podemos conquistar novos engenheiros para compor não só o quadro técnico da prefeitura, como também para atender o mercado convencional da região”, comentou Valdiney.

A prefeita de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB) não esteve presente no encontro por incompatibilidade de agenda, entretanto agradeceu os estudantes pela presença. “São futuros profissionais que podem apresentar a solução pra diversos problemas que os municípios têm. Se conseguirmos atrair a vinda destes futuros profissionais à nossa região, só teremos a ganhar com isso”, enfatizou.

Texto e fotos: Assessoria