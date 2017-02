Maurão de Carvalho prestigia entrega de dez ônibus escolares

O município de Cujubim, no Vale do Jamari, recebeu do governo do Estado dez novos e modernos ônibus para o transporte escolar. O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), prestigiou a solenidade, ocorrida no último sábado (18) e destacou a importância do investimento, para garantir um transporte seguro aos estudantes.

“A educação é o maior investimento que o governante faz, pois, atender a todas as áreas. O transporte escolar é fundamental para garantir a presença dos alunos em sala de aula, reduzindo a evasão escolar e garantindo o acesso ao conhecimento. Esta ação tem o apoio da Assembleia Legislativa e estamos à disposição para contribuir com iniciativas desta natureza”, destacou.

A solenidade foi comandada pelo governador Confúcio Moura (PMDB), com as presenças dos deputados estaduais Saulo Moreira (PDT), Edson Martins (PMDB), Adelino Follador (DEM), Ezequiel Junior (PSDC) e Geraldo da Rondônia (PMN).

O senador Valdir Raupp (PMDB), os deputados federais Lúcio Mosquini (PMDB) e Lindomar Garçon (PRB), além do prefeito Pedro da Belo Horizonte (PDT), do secretário estadual de Educação, Valdo Alves, do diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), Ezequiel Neiva, de vereadores e demais autoridades.

O governador enfatizou que a educação é importante na formação da cidadania, mas lembrou que a tarefa de educar os filhos ainda compete aos pais. “Hoje, infelizmente muitos pais não se preocupam com os horários nem com as companhias dos filhos adolescentes. Muitos também não se interessam pela vida escolar deles. O Governo está dando a sua parcela de contribuição, mas as famílias precisam se integrar neste projeto desafiador que é a melhoria da qualidade na educação do Brasil”, afirmou.

Confúcio fez a entrega de oito ônibus e mais dois microônibus e anunciou ainda, para o próximo mês de abril a entrega da nova delegacia, uma reivindicação da comunidade. “A Polícia Civil vai voltar a atuar e a exercer suas funções, para a garantia da segurança”, completou.

Os deputados estaduais reafirmaram o compromisso em apoiar os municípios, seja destinando emendas ou intermediando ações junto ao Governo, para assegurar benefícios para as comunidades.

Autor e foto: Assessoria