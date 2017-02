Moradores de Chupinguaia reclamam de precariedade em pontes enquanto há desperdício de verbas públicas

Em mensagens que circulam nas mídias sociais, a série de reportagens do Extra de Rondônia sobre gastos de vereadores com diárias publicada ao longo da semana vem calçando argumentos para se contestar o uso de dinheiro público.

Em grupos de debate de Chupinguaia circulam imagens mostrando as precárias condições de estradas rurais, sendo que as fotos de pontes em estado precário causam mais impacto. A ponte fica na antiga usina do Ruttmann.

Os moradores questionam se nas viagens dos vereadores sob justificativa de “buscar recursos”, algum deles se lembrou de pedir verbas para a recuperação das pontes, por onde transitam caminhões e ônibus de transporte escolar.

A repercussão das matérias foi enorme em todas as cidades do Cone Sul, com plena aprovação da maioria da comunidade.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Internautas