Valor de “taxa do lixo” revolta população de Cerejeiras; assunto será debatido esta noite na Câmara

A sessão da Câmara de Vereadores de Cerejeiras promete ser movimentada nesta segunda-feira. Isso porque entre os assuntos a serem tratados na reunião ordinária está a polêmica instituição de cobrança de taxa para coleta do lixo, cujos valores estão sendo considerados abusivos pela maioria da população.

O assunto vem sendo discutido na cidade há vários dias, e o debate se inflamou a partir da sexta-feira passada, após entrevista à Rádio Líder FM com o vereador Pedrinho Taxista, que se posicionou contra o valor instituído pela prefeitura. Na ocasião ele recebeu diversas manifestações de apoio, e convocou os moradores a irem até a Câmara de Vereadores nesta segunda-feira para participar do debate.

O que mais indignou a comunidade foi o fato do prefeito Airton Gomes ter estabelecido a cobrança de forma intempestiva, sem discutir o assunto com a Câmara de Vereadores ou com a população.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia