Agentes Penitenciários localizam “chuchos” e celulares no interior de celas do presídio em Cerejeiras

Os objetos pontiagudos fabricados artesanalmente pelos presos e os celulares foram encontrados no interior das celas da cadeia pública do município de Cerejeiras. As descobertas foram realizadas pelos Agentes Penitenciários na manhã desta terça-feira, 21, durante vistorias minuciosas na unidade prisional.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, em uma das celas vistoriadas pelos agentes foram encontrados três “chuchos” medindo entre 17 a 38 cm e dois celulares. Já em outra cela, os servidores localizaram dois “chuchos” e outro aparelho telefônico. Todos eles encontrados embalados com sacolas plásticas e preservativos, amarrados e acoplados aos vasos sanitários das celas.

Ainda, segundo informações, uma ocorrência de ameaça teria sido registrada na manhã do mesmo dia na delegacia da cidade, e esta ameaça havia partido de um presidiário.

Todos os objetos encontrados pelos agentes foram entregues na Delegacia de Polícia Civil para serem periciados.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia