Agricultura familiar leva produtores a participar de Chamada Pública na SEMED

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) realizou na manhã desta segunda-feira, 20, o recebimento dos envelopes referentes à documentação e a proposta de preço da Chamada Pública nº 001/2017.

O objetivo é a aquisição de gêneros alimentícios, através de grupo formal, informal e produtor individual da agricultura familiar e de empreendedores familiares rurais para atender a demanda das escolas da rede municipal, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, nos moldes da Lei nº 11.947/2009, Resolução 26/2013, de 17 de junho de 2013 (FNDE) e Lei 8.666/93 no art. 24.

A comissão de análise das propostas foi composta pelas servidoras, Luciane Dalazem, Janete Belenice Merlo da Silva, Cinthia Tabanez, Nelci Souza Araújo e Nubia de Oliveira Araújo, que abriram os envelopes e verificaram as propostas entregues pelos trabalhadores da agricultura familiar.

Esteve presente também a representante do Conselho de Alimentação Escolar (CAE), Eliane Marcelino, e a representante do Conselho Municipal de Segurança Alimentar, Kátia Maria da Silva.

A secretária de educação, professora Raquel Donadon, acompanhou todo o procedimento e ouviu a sugestão de um participante que propôs de realizar a chamada pública em conformidade com a safra de alguns alimentos. “Estamos ouvindo as sugestões dos agricultores rurais aqui presentes, pois queremos estar em conformidade com a realidade da nossa região e atender as necessidades tanto dos agricultores, bem como, do interesse público, além de preconizar a transparência das ações”, expôs a representante da pasta de educação.

Participaram diversos agricultores que apresentaram propostas para vender produtos que estão no edital da Chamada Pública, tais como: polpa de frutas, pão de cachorro quente, leite pasteurizado, bolacha caseira, legumes, verduras e frutas.

