Defesa prévia não convence e CPI contra vereadores vai prosseguir

Ainda não é oficial, mas a Comissão Parlamentar de Inquérito que pode levar a cassação dos mandatos de Vanderlei Graebin, Junior Donadon e Carmozino Alves não vai ser “morta no ninho”, como previam os acusados.

A estratégia de interromper o processo ainda na origem, através da apresentação de defesa prévia apontando principalmente falhas na denúncia de quebra de decoro não funcionou, e a CPI terá prosseguimento.

Na manhã desta terça-feira 21 a reportagem do Extra de Rondônia conversou com dois dos integrantes da Comissão, os quais já anteciparam que votam pela continuidade do processo.

Assim, independente do posicionamento do terceiro membro da CPI, a fatura está liquidada, e nos próximos dias acontece a instrução probatória, com avaliação de documentos e oitiva de testemunhas.

A oficialização da continuidade do processo deve acontecer ainda hoje, e possivelmente será confirmada na sessão ordinária do Parlamento desta noite.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia