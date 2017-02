Espaço Animal inaugura a quarta loja em Vilhena

Com filiais nas Avenidas Paraná e Brigadeiro, sendo a matriz na Capitão Castro o Espaço Animal Veterinária inaugura nesta segunda-feira, 20, uma loja no Bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Ambiente organizado e com um médico veterinário no balcão, a loja está localizada no encontro das Avenidas Melvin Jones com a Curitiba.

Segundo os proprietários e médicos veterinários, Rodrigo de Paula Gomes e Francine Maria Pellizari, a empresa possui uma equipe treinada e qualificada para atender animais de grande a pequeno porte.

O Espaço Animal oferece uma variedade em produtos e serviços desde acessórios para pet, aquários, pássaros, rações diversas, medicamentos para pet, suínos e bovinos, ultrassom 3D, raios-x digital, laboratório clínico, centro cirúrgico, dentre outros.

“Nossas lojas estão prontas para atender também aos chacareiros e sitiantes, enfim temos uma grande variedade em produtos. Serviços como “Taxi Cão” para buscar e entregar o pet, plantão 24h, consultório, banho e tosa oferecem ao cliente a comodidade que ele necessita”, enfatizou Rodrigo.

E para festejar a loja está com promoção são mais de 20 produtos com preços imbatíveis, entre eles: patê Faro 3Lts a R$ 9,99; ração Karino 15kg R$ 39,99; ração Pet Bom 15kg R$ 39,99; areia Kets 4 kg R$ 5,99; castração e limpeza dentária com 15% de desconto ou em até 6x nos cartões.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (69) 3322-5038 e para o Plantão 24h o contato é (69) 9 8130-6329.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia