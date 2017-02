Força tarefa cumpre reintegração de posse em fazenda de Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 21, uma força tarefa da Polícia Militar com dezenas de homens e viaturas, inclusive com apoio aéreo saiu do quartel do 3º Batalhão em Vilhena, para cumprir mandado de reintegração de posse, em área particular invadida por grileiros.

De acordo com as informações, famílias que estavam no local deixaram a área na tarde de ontem segunda-feira, 20. Todavia, sempre tem aqueles que querem afrontar a lei e permanecem no local.

A Fazenda Vilhena, localizada na linha da farinheira há muitos anos é local de discórdia. Várias mortes já foram registradas entre seguranças e grileiros.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração